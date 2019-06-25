Veretout è arrivato ieri in Italia. Ore decisive per conoscere il suo futuro, la Roma sembra in vantaggio...
Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera, dopo che il suo agente Mario Giuffredi ha incontrato e ascoltato l'offerta della Roma e quella del Milan, Jordan Veretout è arrivato in Italia. Sembra che l...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 12:36
Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera, dopo che il suo agente Mario Giuffredi ha incontrato e ascoltato l'offerta della Roma e quella del Milan, Jordan Veretout è arrivato in Italia. Sembra che la proposta capitolina sia più vantaggiosa ma al francese interessa anche il progetto rossonero. Sono quindi ore decisive per il suo futuro.