Veretout è arrivato ieri in Italia. Ore decisive per conoscere il suo futuro, la Roma sembra in vantaggio...

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera, dopo che il suo agente Mario Giuffredi ha incontrato e ascoltato l'offerta della Roma e quella del Milan, Jordan Veretout è arrivato in Italia. Sembra che l...

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2019 12:36

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi