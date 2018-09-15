Veretout: "Ci è mancato un po tutto. Vogliamo vincere tutte le partite. Il mio ruolo..."

Jordan Veretout ha parlato dopo la partita persa a Napoli a Radio Bruno. Queste le sue parole:“Quella di oggi è stata una partita molto difficile perché il Napoli è una grande squadra. Abbiamo fatto u...

Jordan Veretout ha parlato dopo la partita persa a Napoli a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Quella di oggi è stata una partita molto difficile perché il Napoli è una grande squadra. Abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo fare meglio di come abbiamo fatto oggi. Ci è mancato un po’ di tutto. Mi trovo bene in questo ruolo davanti alla difesa anche se mi manca un po’ di ritmo perché non giocavo da tanto. Piano piano andrà meglio.

Andiamo a giocare a Genova per i 3 punti, vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo recuperare da questa sconfitta e riprendere la nostra marcia. Dobbiamo recuperare in fretta da questa sconfitta e anche le energie perché oggi abbiamo speso molto”.