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Veretout su Instagram: ''Bellissima vittoria a Verona, con tanto di ciliegina sulla torta''

Jordan Veretout celebra la vittoria odierna contro il Verona sul suo profilo Instagram: "Bellissima vittoria contro l'Hellas Verona, con tanto di ciliegina sulla torta. Forza viola!". Per il centrocam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 23:22
Veretout su Instagram: ''Bellissima vittoria a Verona, con tanto di ciliegina sulla torta'' -
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Jordan Veretout celebra la vittoria odierna contro il Verona sul suo profilo Instagram: "Bellissima vittoria contro l'Hellas Verona, con tanto di ciliegina sulla torta. Forza viola!". Per il centrocampista francese si tratta del primo gol in campionato con la maglia della Fiorentina.

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