Veretout su Instagram: ''Bellissima vittoria a Verona, con tanto di ciliegina sulla torta''
Jordan Veretout celebra la vittoria odierna contro il Verona sul suo profilo Instagram: "Bellissima vittoria contro l'Hellas Verona, con tanto di ciliegina sulla torta. Forza viola!". Per il centrocam...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2017 23:22
Jordan Veretout celebra la vittoria odierna contro il Verona sul suo profilo Instagram: "Bellissima vittoria contro l'Hellas Verona, con tanto di ciliegina sulla torta. Forza viola!". Per il centrocampista francese si tratta del primo gol in campionato con la maglia della Fiorentina.