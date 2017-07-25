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Veretout alle visite mediche a Firenze: "Felice di essere qui". In Francia lo paragonano a Verratti

Primo giorno da giocatore viola per Veretout, per lui contratto di 5 anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 09:38
Veretout alle visite mediche a Firenze: "Felice di essere qui". In Francia lo paragonano a Verratti -
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Jordan Veretout è ormai un calciatore viola. Questa mattina ha svolto le visite mediche di rito, queste le sue parole: "Molto felice di essere qui". In Francia qualcuno lo ha paragonato addirittura a Marco Verratti. Sarà ufficializzato subito dopo la firma del contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi 5 anni.

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