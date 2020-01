Queste le parole rilasciate nel pre gara da Lorenzo Venuti: “Iachini sta facendo un lavoro completo, dalla testa al lavoro tecnico-tattico. In noi ha risvegliato l’autostima, ci ha fatto capire il nostro valore. Credo che ultima in classifica o prima non cambia, tutto parte dall’approccio alla gara, dobbiamo partire subito forte. Chance per me questa partita? Speriamo di sì”.