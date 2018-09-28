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Venuti: "Corvino mi ha fatto tanti elogi e responsabilizzato. Mi ha detto che..."

Sulle colonne di sololecce.it troviamo un’intervista all’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti che parla della sua attuale esperienza con la maglia del Lecce: “Sono contento di essere tornato t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 11:46
Venuti: "Corvino mi ha fatto tanti elogi e responsabilizzato. Mi ha detto che..." -
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Sulle colonne di sololecce.it troviamo un’intervista all’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti che parla della sua attuale esperienza con la maglia del Lecce: “Sono contento di essere tornato tra i titolari, anche perché non ho fatto un vero e proprio ritiro, sono un po’ indietro. Corvino? Mi ha spiegato cosa serve per fare bene a Lecce, mi ha responsabilizzato, ricordandomi l’importanza di questa maglia, ma mi ha fatto anche tanti elogi”.

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