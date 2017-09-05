Ventura preferisce Astori a Rugani. Il capitano della Fiorentina sarà titolare questa sera contro Israele
Il commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura dà al capitano viola una bella possibilità. Sarà titolare al centro della difesa
Gian Piero Ventura dovrà fare a meno nuovamente di Giorgio Chiellini, fuori causa per un problema al polpaccio per la gara in programma stasera contro Israele. Alla sua assenza si aggiungono quelle di Leonardo Bonucci e Leonardo Spinazzola, il primo fuori per squalifica ed il secondo ai box per un infortunio, che lo ha costretto a lasciare il ritiro. Si va verso la conferma della formazione che ha perso al Bernabéu, con due cambi: entra Conti (e non Zappacosta) a destra con Darmian che trasloca sulla sinistra. Al fianco di Barzagli ci sarà invece Astori preferito a Rugani.
Italia (4-2-4): Buffon; Conti, Barzagli, Astori, Darmian; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, Insigne.