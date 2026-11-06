Crisi Udinese Venezia, colpo salvezza nel derby: accorcia sulla Fiorentina e lascia l'Udinese all'ultimo posto

I lagunari ritrovano la vittoria dopo tre ko consecutivi: l'Udinese scivola all'ultimo posto in solitaria, una posizione che mancava dal 2010

Il Venezia rialza la testa e conquista una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. Dopo tre sconfitte consecutive, i lagunari tornano al successo superando 2-1 l'Udinese nel derby del Triveneto. Una partita dal peso specifico enorme, non soltanto per il valore territoriale della rivalità, ma soprattutto per le conseguenze sulla classifica.

I tre punti permettono ai veneti di abbandonare l'ultimo posto e portarsi a quota sei, riducendo a due lunghezze il distacco dalla Fiorentina, attualmente sedicesima con otto punti. Una vittoria che restituisce fiducia all'ambiente e riaccende le speranze di una squadra chiamata a lottare fino alla fine per mantenere la categoria.

Dall'altra parte, il risultato certifica un momento particolarmente complicato per l'Udinese. I friulani restano fermi a cinque punti e scivolano in fondo alla graduatoria, questa volta senza nessun'altra squadra a condividere l'ultima posizione. Un dato significativo: non accadeva dal 2010 che l'Udinese si ritrovasse ultima in solitaria.

La classifica aggiornata della Serie A

Lazio 28; Inter 25; Roma 24; Como 23; Milan 21; Frosinone 20; Juventus 17; Napoli 14; Bologna 14; Torino 13; Genoa 13; Cagliari 13; Atalanta 11; Lecce 9; Parma 8; Fiorentina 8; Sassuolo 8; Monza 7; Venezia 6; Udinese 5.