Crisi Napoli "Napoli, meglio comunque aver scelto Allegri che Italiano: è quarto in Turchia, è sopravvalutato"

l direttore de Il Napolista, ha analizzato la scelta della società partenopea in panchina, soffermandosi anche sull'ex allenatore della Fiorentina

Il momento complicato attraversato da Massimiliano Allegri, a pochi mesi dal suo arrivo sulla panchina del Napoli, continua ad alimentare il dibattito. A intervenire sulla situazione è stato Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista, che durante un collegamento con Radio Sportiva ha espresso il proprio punto di vista sulle difficoltà del tecnico toscano, tornando anche sulle alternative valutate dalla società campana durante la scorsa estate. Tra queste c'era Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina, che secondo Gallo non sarebbe stato la scelta ideale per gli azzurri.

Il giudizio sulla precedente esperienza di Allegri al Milan

“La scorsa stagione del Milan non è stata brillante, con la squadra che è arrivata quinta, ma le colpe non credo fossero tutte di Allegri. E' normale che non qualificandosi in Champions League abbia fallito però il crollo finale ha una serie di genitori, non è soltanto colpa del tecnico. Secondo con quella rosa a disposizione Allegri ha disputato un'ottima stagione, tant'è che quest'estate i rossoneri hanno speso quasi 160 milioni sul mercato, questo sottolinea che non avessero a disposizione questo grande squadrone”.

"Ecco perchè Allegri in estate è stata la miglior scelta per il Napoli"

“In estate l'altra opzione percorribile era quella che portava a Vincenzo Italiano, ma credo che alla fine sia stato giusto scartarla. Quella del Napoli è una squadra logora e con il gioco, e soprattutto il metodo di allenamento, di Italiano secondo me non si sarebbe sposata benissimo, ma questa resta comunque una mia opinione. Italiano oltretutto aveva richiesto tutta una serie di acquisti che De Laurentiis non poteva garantirgli”.

"Italiano probabilmente è un po' pompato"

“Guardiamo però quelli che sono i risultati. Italiano adesso è quarto nel campionato turco: non voglio dire che sia pompato mediamente, ma che sicuramente spesso sopravvalutato. In una piazza come Napoli non è stato azzardato prendere Allegri, il tecnico toscano si sta rivelando una delusione perchè non ci ha ancora fatto vedere nulla di quello che le sue squadre sono abituate a mostrare”.