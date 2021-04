Velikikh: “Kokorin stava bene allo Spartak Mosca. Ora dovrà dimostrare il suo talento”

Alex Velikikh, scout man, che collabora con molti club del nostro campionato, è intervenuto su Match TV per parlare di Aleksandr Kokorin, attaccante viola. Ecco le sue parole :

“Per prima cosa bisogna capire quali siano le intenzioni della Fiorentina. Il presidente Commisso, è sbarcato in Italia dall’America anche per incontrare il suo direttore sportivo. Era presente allo stadio nell’ultima gara giocata contro l’Atalanta. Sicuramente farà un quadro completo su tutto, anche su Kokorin.

Il quale ha lasciato in maniera frettolosa lo Spartak Mosca. Per come la vedo io, doveva restare altri sei mesi lì. Non mi sento di escludere che dopo la Fiorentina, possa tornarci. Dovrà far vedere il suo talento nelle restanti gare di Serie A, se andrà bene resterà”.

