Vecino: "Voglia di andare via? Mai, voglio restare a Firenze e vincere con la Fiorentina"

Qualche tifoso ha contestato Vecino per una frase ma il centrocampista ha subito risposto

Dopo l'intervista di questa mattina di Matias Vecino qualche tifoso viola ha attaccato il giocatore viola per aver detto la frase "Il mio sogno è quello di un giorno giocare in Inghilterra" a questa frase qualche tifoso se l'è presa con Vecino che ha così risposto su Twitter: "Mai detto che voglio andare via, la mia maglia è quella viola e con questa voglio vincere" una risposta precisa e puntuale alle accuse di qualche tifoso.