Vecino: "Voglia di andare via? Mai, voglio restare a Firenze e vincere con la Fiorentina"
Qualche tifoso ha contestato Vecino per una frase ma il centrocampista ha subito risposto
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2016 18:28
Dopo l'intervista di questa mattina di Matias Vecino qualche tifoso viola ha attaccato il giocatore viola per aver detto la frase "Il mio sogno è quello di un giorno giocare in Inghilterra" a questa frase qualche tifoso se l'è presa con Vecino che ha così risposto su Twitter: "Mai detto che voglio andare via, la mia maglia è quella viola e con questa voglio vincere" una risposta precisa e puntuale alle accuse di qualche tifoso.