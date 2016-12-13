Vecino: "Vittoria fondamentale, andiamo avanti così"
"Un'altra vittoria fondamentale! Andiamooooo!!!". E' il post su twitter del centrocampista uruguagio della viola Matias Vecino, che commenta così la gara di ieri contro il Sassuolo, vinta 2 a 1 dalla...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2016 14:17
"Un'altra vittoria fondamentale! Andiamooooo!!!". E' il post su twitter del centrocampista uruguagio della viola Matias Vecino, che commenta così la gara di ieri contro il Sassuolo, vinta 2 a 1 dalla Fiorentina.