Vecino salterà Fiorentina-Torino. Salcedo sale a 6. Questa la situazione disciplinare in casa viola…

Dopo la V sconfitta in trasferta contro il Milan di Vincenzo Montella, la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Vecino. Il numero 8 verrà squalificato, e salterà Fiorentina-Torino in programma lunedì prossimo ore 20.45. Salcedo sale a 6. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:
TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SALCEDO: 6
VECINO: 5 (squalificato)
KALINIC, ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI: 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 64
Gabriele Caldieron