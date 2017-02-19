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Vecino salterà Fiorentina-Torino. Salcedo sale a 6. Questa la situazione disciplinare in casa viola…

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Vecino salterà Fiorentina-Torino. Salcedo sale a 6. Questa la situazione disciplinare in casa viola…

Gabriele Caldieron

19 Febbraio · 23:41

Aggiornamento: 19 Febbraio 2017 · 23:41

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FiorentinaMilanSerie A

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Dopo la V sconfitta in trasferta contro il Milan di Vincenzo Montella, la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Vecino. Il numero 8 verrà squalificato, e salterà Fiorentina-Torino in programma lunedì prossimo ore 20.45. Salcedo sale a 6. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SALCEDO: 6
VECINO: 5 (squalificato)
KALINIC, ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI: 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 64
Gabriele Caldieron

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