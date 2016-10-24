Vecino: "Ieri un trionfo, adesso andiamo". La carica per il Crotone

"Felice per il trionfo di ieri! Andiamooo!": con queste parole Matias Vecino ha commentato la vittoria di ieri, a Cagliari, sul suo profilo twitter. Il centrocampista uruguagio, dopo la rocambolesca g...

"Felice per il trionfo di ieri! Andiamooo!": con queste parole Matias Vecino ha commentato la vittoria di ieri, a Cagliari, sul suo profilo twitter. Il centrocampista uruguagio, dopo la rocambolesca gara del Sant'Elia, conclusasi 3-5 per la viola, è già concentrato sulla prossima gara di campionato: il turno infrasettimanale che vedrà la Fiorentina contrapposta al Crotone e che rappresenta un altro crocevia fondamentale per il campionato della squadra guidata da Paulo Sousa. Vincendo contro la formazione calabrese, più ultima che mai in classifica con un solo punto, la viola rilancerebbe le sue ambizioni, considerando che ha anche una gara da recuperare, contro il Genoa: riprendere il treno dei primi posti adesso, in un momento in cui quasi tutte hanno subito battute d'arresto, può essere fondamentale.