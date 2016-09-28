Vecino: "Basta errori in Europa League. Sono rimasto a Firenze perché devo fare ancora molto con la maglia viola"

Parla Vecino: "I gol? Quello dipende dalla posizione in campo e da quello che il mister chiede

Alla vigilia della seconda sfida in Europa League ha parlato in sala stampa anche Matias Vecino, ecco le sue parole:

"Dopo gli errori dello scorso anni vogliamo vincere subito in Europa League, non conosciamo molto il nostro avversario ma dobbiamo subito prendere i tre punti. Giocare in campo europeo dà a tutti grande esperienza.

Ho superato i problemi fisici, adesso sto bene e mi alleno sempre più per arrivare il prima possibile al 100%. I gol dei centrocampisti? Dipende dalla posizione che si ha in campo e da quello che il mister chiede di fare, io lo scorso anno ho tirato molto in porta e purtroppo non sono riuscito a fare gol. Sono rimasto a Firenze nonostante le offerte perchè sono convinto di poter fare ancora molto alla Fiorentina, ero convinto e avevo deciso di restare già alla fine della scorsa stagione"