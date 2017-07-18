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Vecino all'Inter? Per adesso non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina per il centrocampista

Esclusiva Labaroviola, Nella sede viola ancora non è arrivata l'offerta dell'Inter per Vecino.

A cura di Flavio Ognissanti
18 luglio 2017 17:07
Vecino all'Inter? Per adesso non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina per il centrocampista - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
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Secondo quanto raccolto, anche se si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Matias Vecino trasferirsi all'Inter che vuole pagare la clausola rescissoria di 24 milioni alla Fiorentina, per adesso, non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il centrocampista uruguaiano. Ancora quindi non si può assolutamente dire che si sia vicini alla chiusura dell'affare.

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