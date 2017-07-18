Vecino all'Inter? Per adesso non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina per il centrocampista
Esclusiva Labaroviola, Nella sede viola ancora non è arrivata l'offerta dell'Inter per Vecino.
A cura di Flavio Ognissanti
18 luglio 2017 17:07
Secondo quanto raccolto, anche se si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Matias Vecino trasferirsi all'Inter che vuole pagare la clausola rescissoria di 24 milioni alla Fiorentina, per adesso, non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il centrocampista uruguaiano. Ancora quindi non si può assolutamente dire che si sia vicini alla chiusura dell'affare.