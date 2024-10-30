Vanoli: "Tornato Sosa, valutazione sbagliata dei medici sull'infortunio. Ilic? Spero torni per la Fiorentina"

Il tecnico del Torino ha parlato dei prossimi impegni di campionato, soffermandosi anche sulle condizioni degli infortunati

Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, soffermandosi anche sui prossimi impegni di campionato, tra i quali spicca anche quello contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:

"La squadra sta bene, abbiamo recuperato bene. Quando arrivano risultati positivi, si recupera meglio e più in fretta. Sosa domani è con noi, sono contento: abbiamo fatto una valutazione sbagliata sull'infortunio. E quando parlo di mediocrità, parlo proprio di questo: bisogna crescere. E' stato Sosa che ha voluto approfondire il discorso, per fortuna è già rientrato. Con Ilic siamo in dirittura d'arrivo, speriamo che torni per la Fiorentina. Mediocrità? Dobbiamo imparare a non sbagliare: quando si vuole arrivare ad alti livelli, tutte le aree devono fare uno step. Sbagliare è umano, ma voglio di più. Da tutti, compreso da me: le partite non si vincono solo sul campo, ma anche nei dettagli, nel fare l'antinfluenzale prima perché hai i bambini, anche l'agronomo deve dare di più...Tutti!

Come vorrei arrivare al dopo derby tra Roma, Fiorentina e Juve? Voglio rivedere la determinazione vista con il Como, oltre alle prestazioni. Nel primo tempo con il Como siamo mancati, nella ripresa siamo stati più fluidi. Dobbiamo essere concentrati a non prendere gol e anche a conquistare i tre punti, oltre a sapere che tutto passa attraverso la prestazione"

Gilardino: “Balotelli non sarà convocato, deve essere tutelato e non è pronto. La Fiorentina ha 2 squadre”

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