Messaggio chiaro Vanoli: "Oulai titolare? Gli manca il lavoro. Qua è importante la Fiorentina, non Oulai"

Il tecnico viola promuove il giovane dopo la prestazione contro il Sassuolo, ma indica la strada per conquistare spazio: lavoro, disponibilità e concorrenza sana

Le parole di Paolo Vanoli su Oulai sono un'investitura, ma anche un messaggio preciso. Il giovane centrocampista della Fiorentina ha convinto il tecnico viola con il suo ingresso in campo contro il Sassuolo, dimostrando di poter rappresentare un'importante alternativa nelle rotazioni della squadra.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, Vanoli ha riconosciuto le qualità del giocatore, sottolineando però come il percorso per conquistare un posto da titolare passi inevitabilmente dal lavoro quotidiano e dalla disponibilità verso il gruppo.

"Gli manca solo il lavoro, mettersi a disposizione per essere titolare. Dobbiamo costruire un giocatore che ha delle potenzialità ma non dimentichiamoci che ci sono anche giocatori della Nazionale", ha dichiarato l'allenatore viola.

Parole che fotografano perfettamente la posizione di Vanoli: Oulai ha talento e margini di crescita, ma dovrà guadagnarsi spazio attraverso il lavoro e la continuità. Il tecnico ha poi voluto ribadire quale sia la priorità assoluta: "Qua è importante la Fiorentina, non è importante Oulai".

Un concetto chiaro, accompagnato comunque da una promozione per il giovane, entrato molto bene in partita e capace di inserirsi positivamente nelle dinamiche della squadra. "È entrato benissimo e sta portando una concorrenza bella e sana verso altri giocatori", ha concluso Vanoli.