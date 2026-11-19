La Promessa Vanoli: "Non sono tornato per dire che avevo ragione io, voglio regalare una gioia ai tifosi"

L'allenatore viola racconta le motivazioni del suo ritorno a Firenze, il rapporto con la tifoseria e le ambizioni per il futuro del club

Nessuna rivincita personale, ma tanta voglia di costruire qualcosa di importante. Paolo Vanoli, nell'intervista a Cronache di Spogliatoio, chiarisce il significato del suo ritorno sulla panchina della Fiorentina e guarda soprattutto al futuro. «Non sono tornato qua per dire "ho avuto ragione io. Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo».

L'obiettivo è riconquistare i tifosi viola e contribuire a un percorso ambizioso, capace di andare oltre i risultati immediati. Vanoli non nasconde le proprie aspirazioni e spera di poter regalare nuove soddisfazioni a una piazza alla quale è rimasto legato anche dopo l'addio. «Vorrei dare ai tifosi un'altra gioia dopo quella da calciatore oppure mettere le basi, come a dire: "Ok, questa è una base per una prospettiva futura grande Fiorentina"».

Un legame che si alimenta anche nella quotidianità, attraverso gli incontri con i sostenitori per le strade di Firenze. E proprio su questi momenti il tecnico sorride, raccontando le battute che ancora oggi riceve dai tifosi: «Ogni tanto incontro i tifosi a giro e sono sempre divertenti. Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)».