Vanoli non perde tempo: Fiorentina subito al pezzo, oggi doppia seduta di allenamento

Obiettivo conoscere meglio la squadra, alzare la condizione fisica e iniziare a trasmettere i primi concetti tattici in vista della trasferta di Venezia

Paolo Vanoli ha scelto di partire subito con il piede sull’acceleratore. Dopo il primo allenamento di ieri, utile soprattutto per prendere contatto con il gruppo e iniziare a conoscere i tanti volti nuovi arrivati in estate, il tecnico della Fiorentina ha programmato per oggi una giornata di lavoro particolarmente intensa.

Il programma prevede infatti una doppia seduta al Viola Park: la squadra è scesa in campo questa mattina alle 10 e, dopo la pausa per il pranzo, è tornata ad allenarsi alle 16. Un doppio appuntamento pensato per lavorare sia sulla condizione atletica sia sull’assimilazione delle prime indicazioni tattiche del nuovo allenatore.

Vanoli studia la sua Fiorentina

Più che una scelta dettata dalla necessità di caricare ulteriormente i giocatori, quella di Vanoli è soprattutto una decisione legata alla conoscenza del gruppo. Il tecnico vuole sfruttare ogni minuto a disposizione per osservare da vicino la squadra, comprenderne caratteristiche e gerarchie e individuare rapidamente punti di forza e aspetti sui quali intervenire.

Sono tredici i giocatori che non facevano parte della Fiorentina della passata stagione: inevitabile, dunque, che il lavoro sul campo diventi anche un modo per accelerare la conoscenza reciproca e creare i primi automatismi.

Obiettivo Venezia

Il tempo, del resto, non è molto. La Fiorentina è attesa venerdì sera dalla sempre ostica trasferta in laguna contro il Venezia e Vanoli vuole arrivare all'appuntamento con le idee già chiare.

Le prossime sedute serviranno quindi a costruire gradualmente la sua Fiorentina, senza trascurare l'aspetto fisico ma iniziando allo stesso tempo a introdurre quei principi di gioco sui quali il nuovo tecnico intende fondare la propria gestione. Nessun intento punitivo dietro la doppia seduta, dunque. La priorità è semplicemente lavorare, osservare e accelerare i tempi.