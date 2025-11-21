Vanoli: “Kean è perfettamente recuperato, Gosens non recupera. Occhio all’aspetto mentale dei nazionali”

Passa al campo Paolo Vanoli e aggiorna tutti sulle condizioni di Moise Kean come riportato da Il Corriere dello Sport:

“Questa settimana si è allenato in gruppo e ora è perfettamente recuperato”

Sul suo centravanti aggiunge:

“Sono andato a vedere le partite della Nazionale in cui ha giocato Moise, in particolare quella in Germania a inizio anno. Penso sia un attaccante completo, ha dimostrato di essere in grado di reggere da solo l’attacco.

Ma i nostri attaccanti sono complementari, anche se lui e Piccoli per certi versi sono simili.

Dipende dalla voglia che uno ha di mettersi a disposizione del compagno.”

Niente da fare invece per l’altro acciaccato, Robin Gosens:

“Ha lavorato a parte e non sarà della partita.

Per il resto i nazionali tornati sono da valutare per diversi aspetti. Sono contento per Comuzzo e Fortini, hanno giocato 90′ su un campo pesante con l’Under21 ma hanno fatto bene. E ci sarà da tener d’occhio l’aspetto mentale di Gudmundsson che non ha centrato il Mondiale con l’Islanda o di Dzeko che andrò ai playoff”.

In chiusura un pensiero sulla Juventus, avversario affortato tre volte in maglia viola (due pari, una sconfitta ma anche due assist messi a referto, entrambi a Nuno Gomes):

“Incontriamo un allenatore che stimo come Spalletti, che punta molto sul 4-3-3 ma che può cambiare, perché ha giocatori forti, pericolosi nell’uno contro uno”.