"Vanoli ha fatto bene a scuotere i giocatori, mi aspetto una reazione forte del gruppo a Udine"

L'avvocato ha parlato delle dichiarazioni di Vanoli dopo il Monza

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'avvocato e operatore di mercato Claudio Pasqualin — presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 — ha analizzato il momento della Fiorentina dopo lo stop contro il Monza e presentato la prossima sfida contro l'Udinese.

"Dopo Monza serve un bagno di umiltà, giusto l'intervento del mister"

Secondo Pasqualin, lo scivolone contro i brianzoli va letto come una battuta d'arresto che ha messo a nudo un eccesso di entusiasmo nello spogliatoio, rendendo opportuna la presa di posizione di Paolo Vanoli:

"Quella di Monza la definirei una battuta d'arresto. Vanoli ha fatto bene a richiamare ad un bagno di umiltà i suoi, che forse si erano un po' esaltati oltre i loro effettivi limiti. Mi sembra che il richiamo sia stato corretto. E al di là di eventuali cambi che potrà fare nella prossima partita, serve un bagno di umiltà e riprendere il giro."

"L'Udinese di Zanetti ha dato segnali positivi, a Bologna poteva anche vincere"

Lo sguardo dell'operatore di mercato si è poi spostato sul prossimo avversario dei viola, sottolineando i progressi mostrati dai friulani sotto la nuova gestione tecnica nonostante qualche passo falso recente: