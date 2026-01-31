31 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “Gesto d’amore di Joseph e Catherine essere con noi. Kean recuperato. Ora nostra responsabilità salvarci”

News

Vanoli: “Gesto d’amore di Joseph e Catherine essere con noi. Kean recuperato. Ora nostra responsabilità salvarci”

Redazione

31 Gennaio · 17:40

Aggiornamento: 31 Gennaio 2026 · 17:44

TAG:

FiorentinaKeanVanoli

Condividi:

di

"Kean è recuperato ed è stata fatta una gestione buona. Da ora in poi speriamo di averlo sempre con noi fino alla fine"

Paolo Vanoli è stato intervistato nel pre-partita di Napoli – Fiorentina analizzando la partita, iniziando con il pensiero verso l’ex Presidente viola Rocco Commisso e ringraziando il figlio e neo patron viola Joseph Commisso: Ringrazio il Presidente Joseph per le belle parole nei miei confronti, ma anche per le parole di affetto e vicinanza verso la squadra. Ringrazio lui e Catherine per essere qui vicino a noi, nonostante la scomparsa del padre e del marito. E’ un gesto d’amore verso la città e verso questo progetto. Adesso la responsabilità è nostra e sta a noi riuscire ad arrivare a questo traguardo importantissimo in una stagione difficile”. 

Kean è recuperato ed è stata fatta una gestione buona. Da ora in poi speriamo di averlo sempre con noi fino alla fine, perché per questa Fiorentina e per la salvezza è fondamentale, nonostante il suo compagno di reparto Piccoli lo abbia sostituito in maniera buona. Anche l’ultimo gol in Coppa Italia è stato un gol da attaccante vero”. 

“Con il Napoli dobbiamo avere equilibrio. Abbiamo un centrocampo più strutturato. I centrocampisti dei partenopei sono molto pericolosi, ed è per questo che dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Siamo ancora un pò indietro di condizione, soprattutto con le piccole”. 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio