Vanoli: “Gesto d’amore di Joseph e Catherine essere con noi. Kean recuperato. Ora nostra responsabilità salvarci”

Paolo Vanoli è stato intervistato nel pre-partita di Napoli – Fiorentina analizzando la partita, iniziando con il pensiero verso l’ex Presidente viola Rocco Commisso e ringraziando il figlio e neo patron viola Joseph Commisso: “Ringrazio il Presidente Joseph per le belle parole nei miei confronti, ma anche per le parole di affetto e vicinanza verso la squadra. Ringrazio lui e Catherine per essere qui vicino a noi, nonostante la scomparsa del padre e del marito. E’ un gesto d’amore verso la città e verso questo progetto. Adesso la responsabilità è nostra e sta a noi riuscire ad arrivare a questo traguardo importantissimo in una stagione difficile”.

“Kean è recuperato ed è stata fatta una gestione buona. Da ora in poi speriamo di averlo sempre con noi fino alla fine, perché per questa Fiorentina e per la salvezza è fondamentale, nonostante il suo compagno di reparto Piccoli lo abbia sostituito in maniera buona. Anche l’ultimo gol in Coppa Italia è stato un gol da attaccante vero”.

“Con il Napoli dobbiamo avere equilibrio. Abbiamo un centrocampo più strutturato. I centrocampisti dei partenopei sono molto pericolosi, ed è per questo che dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Siamo ancora un pò indietro di condizione, soprattutto con le piccole”.