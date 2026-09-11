"Vanoli è tornato per dimostrare che il primo vero grande errore è stato non fidarsi di lui"

Il giornalista di La7 e tifoso viola commenta la vittoria di Venezia e invita l’ambiente a concedere tempo al tecnico dopo il ritorno in panchina

La Fiorentina torna da Venezia con una vittoria pesante per 4-2, al termine di una serata che ha visto Franco Mastantuono assoluto protagonista con una tripletta. Un successo arrivato dopo una settimana particolarmente agitata e che Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso viola, ha commentato sul proprio profilo X.

“Veliero o meno andava bene anche una chiatta stasera in laguna, l’importante era mollare gli ormeggi e cominciare la navigazione, domando le onde di una settimana dalle acque agitatissime.

Il MARCHESE del GOL s’è svejato!

La potenzialità tecnica è molto alta, come il rischio in qualche circostanza di piacersi troppo e specchiarsi sottoporta.

Mi rincuora vedere un Vanoli al veleno, indemoniato e inc…to anche dopo il vantaggio.

Un uomo ferito, che ha messo da parte ripicche, orgoglio e sassolini nelle scarpe ed è tornato per dimostrare che il primo vero grande errore è stato non fidarsi di lui.

Respiriamo e diamogli tempo 💪”

Parole che raccontano una serata vissuta come un possibile nuovo inizio. Speciale sottolinea infatti sia la qualità mostrata da Mastantuono, sia l'atteggiamento di Vanoli, chiamato a ricostruire entusiasmo e fiducia dopo un avvio complicato.