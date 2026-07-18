Valentini-Grêmio frenata improvvisa: l'argentino chiede troppo d'ingaggio, si cerca un'intesa

Fonti brasiliane parlano di un accordo trovato tra i club ma le richieste economiche del difensore stanno rallentando la chiusura dell'operazione

Il futuro di Nicolás Valentini resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da fonti brasiliane, la trattativa che dovrebbe portare il difensore argentino al Grêmio avrebbe subito una brusca frenata nelle ultime ore.

Lo stallo non riguarderebbe l'intesa tra i due club, che sarebbe già stata raggiunta. La Fiorentina, infatti, avrebbe dato il proprio via libera al trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro, una formula ritenuta soddisfacente da entrambe le società.

A bloccare la definizione dell'operazione sarebbero invece le richieste salariali del centrale classe 2001. Il Grêmio è al lavoro per trovare una soluzione e cercare un accordo con l'entourage del giocatore, nella speranza di sbloccare una trattativa che, nonostante il rallentamento, viene ancora considerata aperta.

Per il momento, dunque, il trasferimento non è saltato, ma resta in fase di stallo. Nelle prossime ore il club brasiliano proverà a ridurre la distanza sull'ingaggio, elemento decisivo per consentire a Valentini di lasciare la Fiorentina e iniziare una nuova avventura in Sudamerica.