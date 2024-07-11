Valentini è fuori rosa da Aprile perché non ha rinnovato il contratto. Ha anche il passaporto italiano

Nicolas Valentini è un difensore centrale alto 187 centimetri e vanta 47 presenze con la maglia del Boca Junior

La Fiorentina ha in pugno Nicolas Valentini. Il difensore classe 2001 del Boca Juniors ha un contratto valido fino al 31 dicembre con gli Xeneizes, ma è fuori rosa ormai dal 15 aprile scorso. La dirigenza degli argentini gli ha proposto un rinnovo ai termini che voleva, ma il 23enne avrebbe voluto essere pagato retroattivamente da gennaio 2023 e non da quello del 2024. Inoltre il calciatore avrebbe voluto mantenere la clausola a 9,3 milioni di euro, il club invece desiderava aumentarla Sono tanti i motivi per cui non si è giunti a un accordo, uno di questi è senz'altro l'ambizione di Valentini di misurarsi in un campionato europeo, cosa che la Fiorentina può offrirgli. Restano ancora da chiarire le tempistiche legate al suo arrivo: la società gigliata se lo è praticamente assicurato a parametro zero a partire dal 2025, ma potrebbe anche decidere di anticipare il suo arrivo all'estate pagando un indennizzo al Boca Juniors. Alto 187 centimetri, Valentini vanta 47 presenze con la squadra della Bombonera, con cui ha anche segnato 2 gol, e 39 con l'Aldosivi, dove ha militato nel 2022 siglando la sua prima rete tra i professionisti, ironia della sorte, proprio contro il Boca. Argentino, ma con origini e passaporto italiano, nel 2024 ha preso parte a 9 gare, 7 in Copa de la Liga e 2 in Copa Sudamericana. Su di lui c'era anche l'interesse di alcune spagnole, il Como e soprattutto la Roma, che con Burdisso e Samuel aveva subito tentato il colpo. Lo scrive Tuttomercatoweb

INGHILTERRA IN FINALE

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