Il procuratore della Fiorentina, Furio Valcareggi, ha parlato dello scarso rendimento del difensore German Pezzella su Lady Radio: “Le prestazioni non lo supportano per avere una conferma piena. E’ in discussione e il campo non mente. Vorrei guardarlo negli occhi e capire cosa ha. Il capitano della viola è Federico Chiesa, perché è viola dal settore giovanile, per il valore. Ai difensori non ci affezioniamo molto”.