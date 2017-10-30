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Valcareggi: "La sconfitta contro il Crotone non cambia nulla, vinci contro la Roma ed è fatta. Obiettivo Europa"

A Radio Bruno ha parlato Valcareggi, procuratore  e tifoso viola, queste le sue parole:"La sconfitta contro il Crotone non cambia le prospettive, la Fiorentina resta in corsa per l’Europa League e a -...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2017 18:22
Valcareggi: "La sconfitta contro il Crotone non cambia nulla, vinci contro la Roma ed è fatta. Obiettivo Europa" -
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A Radio Bruno ha parlato Valcareggi, procuratore  e tifoso viola, queste le sue parole:

"La sconfitta contro il Crotone non cambia le prospettive, la Fiorentina resta in corsa per l’Europa League e a -4 dalla Sampdoria. Hai perso a Crotone ma puoi benissimo battere la Roma e pareggi i conti. Tra i colpevoli della sconfitta c’è Astori, che ieri ha fatto due gravi errori ma resta un grande difensore. Insieme a lui Biraghi e Laurini e poi mi sta deludendo Eysseric che vedo sovrappeso.

Il problema del contratto di Chiesa lo risolveranno, la Fiorentina deve dargli i soldi. Per lui ci sono squadre già disposte ad offrire sui 60 milioni e non può che migliorare. Fate il paragone con Bernardeschi, questo c’è, questo è più concreto, questo non millanta niente, picchia, tira, non ne vuol sapere di perdere. Molto piu forte Chiesa"

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