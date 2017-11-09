Valcareggi: "La maggioranza dei tifosi viola è dalla parte dei Della Valle. Fossi in Andrea tornerei a Firenze"

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina lotterà per il settimo posto con Sampdoria, Milan, Torino e Atalanta. Arrivare in Europa Leag...

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina lotterà per il settimo posto con Sampdoria, Milan, Torino e Atalanta. Arrivare in Europa League è il nostro obiettivo ed è possibile raggiungerlo. I Della Valle sono arrabbiati perché qualcuno li ha offesi, anche ingiustamente, la maggioranza dei tifosi è con loro ed è silenziosa. Al posto di Andrea Della Valle penserei al ritorno, prendere gli insulti a domicilio non è bello."