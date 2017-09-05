Valcareggi: ''I Della Valle si sono stancati, ci lasceranno. Spalletti? Un giorno sarà l'allenatore''

A Radio Bruno, per parlare di Fiorentina, è intervenuto Furio Valcareggi: "Spalletti? Contento che ieri sera sia venuto al premio, ha iniziato bene la stagione. Sono sicuro che in futuro sarà allenato...

A cura di Redazione Labaroviola 05 settembre 2017 16:13

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