Valcareggi: ''I Della Valle si sono stancati, ci lasceranno. Spalletti? Un giorno sarà l'allenatore''
A Radio Bruno, per parlare di Fiorentina, è intervenuto Furio Valcareggi: "Spalletti? Contento che ieri sera sia venuto al premio, ha iniziato bene la stagione. Sono sicuro che in futuro sarà allenato...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:13
A Radio Bruno, per parlare di Fiorentina, è intervenuto Furio Valcareggi: "Spalletti? Contento che ieri sera sia venuto al premio, ha iniziato bene la stagione. Sono sicuro che in futuro sarà allenatore viola, questa è la sua città. Giaccherini? La Fiorentina mi ha chiamato ma il Napoli non l’ha voluto vendere. Della Valle? Alla fine ci lasceranno, credo si siano stancati davvero".