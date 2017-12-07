Valcareggi: "I Della Valle è come se ci fossero, chiamano tutti i giorni Pioli e Corvino. Arrivare settimi si può"

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Sarri non ha voluto fare turnover per questo il Napoli ormai è sgonfio. Insigne? Se ha anche solo una tazz...

Furio Valcareggi, procuratore e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Sarri non ha voluto fare turnover per questo il Napoli ormai è sgonfio. Insigne? Se ha anche solo una tazzina di energie, lo fa giocare, Maurizio non rinuncia ai titolarissimi. Saponara è un grande acquisto, Thereau è un grandissimo giocatore e Simeone sta facendo gol. Pezzella è un grande giocatore e lo sono pure Astori e Sportiello, se smettesse di fare il fenomeno con i piedi è un grande portiere. La Fiorentina può arrivare settima in classifica.

Ho saputo che Eysseric è bravissimo, me lo hanno detto persone affidabili. Pioli sta tenendo il gruppo compatto, incoraggia tutti a differenza di quanto faceva Sousa.

Capisco la situazione attuale ma avrebbero potuto esserci alla cena di Natale con la Fiorentina intera. So che comunque chiamano tutti i giorni sia Corvino per Pioli, quindi fisicamente non sono presenti a Firenze ma è come se ci fossero"