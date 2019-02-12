Valcareggi: "Chiesa il più forte. Andrà alla Juventus, lui deve vincere, altro che Fiorentina..."
Furio Valcareggi, noto agente, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato di Chiesa, queste pe sue parole:"Il più forte giovane italiano è Federico Chiesa ma in questo momento Zaniolo fa bene ovunque g...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 23:14
Furio Valcareggi, noto agente, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato di Chiesa, queste pe sue parole:
"Il più forte giovane italiano è Federico Chiesa ma in questo momento Zaniolo fa bene ovunque giochi. Bisogna ancora capire che tipo di giocatore è. Chiesa non può restare alla Fiorentina. Chiesa deve andare a vincere. Per me alla fine andrà alla Juventus. Chiesa può essere il condottiero dell'Italia che può vincere l'Europeo. Sarà una Nazionale giovane ma potrà stupire tutti".