Valcareggi: "Chiesa andrà via per vincere, impossibile in futuro trattenerlo"
Furio Valcareggi, intervistato da SkySport in occasione del centenario del padre Ferruccio, ha analizzato fra le altre cose anche il futuro di Chiesa. Ecco quanto detto: "La fiorentina non riuscirà a...
Furio Valcareggi, intervistato da SkySport in occasione del centenario del padre Ferruccio, ha analizzato fra le altre cose anche il futuro di Chiesa. Ecco quanto detto: "La fiorentina non riuscirà a tenere Chiesa, Federico lascerà Firenze, andrà a vincere cose più importanti, un uomo valutato 100 milioni merita ingaggi fuori dalla portata della Fiorentina. Chiesa è giusto vada a lottare per la Champions e i palloni d oro, e in nazionale sicuramente ci porterà a grandi traguardi. Nazionale? A Mancini auguro di vincere un europeo come fece mio babbo".