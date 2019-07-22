Valcareggi: "Chiesa andrà alla Juventus, è una follia trattenerlo senza rinnovo. Su Balotelli..."

Queste le parole di Furio Valcareggi famoso intermediario di mercato: "Balotelli? Lo prenderei sperando che faccia quello che ha dimostrato di poter fare. Ha realizzato tante reti, poi può anche falli...

A cura di Redazione Labaroviola 22 luglio 2019 12:47

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