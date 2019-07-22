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Valcareggi: "Chiesa andrà alla Juventus, è una follia trattenerlo senza rinnovo. Su Balotelli..."

Queste le parole di Furio Valcareggi famoso intermediario di mercato: "Balotelli? Lo prenderei sperando che faccia quello che ha dimostrato di poter fare. Ha realizzato tante reti, poi può anche falli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 12:47
Valcareggi: "Chiesa andrà alla Juventus, è una follia trattenerlo senza rinnovo. Su Balotelli..." -
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Queste le parole di Furio Valcareggi famoso intermediario di mercato: "Balotelli? Lo prenderei sperando che faccia quello che ha dimostrato di poter fare. Ha realizzato tante reti, poi può anche fallire, ma è un attaccante da venti gol a stagione. Va seguito dall’alba al tramonto. Chiesa? Andrà alla Juventus. Tenerlo senza rinnovo sarebbe folle, con la sua cessione si può costruire la squadra. Commisso ha fatto ciò che poteva per tenerlo, non uscirà sconfitto. Purtroppo nel calcio non si rispettano più i contratti".

 

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