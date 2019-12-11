Valcareggi catastrofico: "La Fiorentina rischia la serie B! Solo un uomo può salvarci..."

Il noto procuratore nonché tifoso viola Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:“La Fiorentina rischia di andare in serie B. Montella verrà esonerato se non vi...

Il noto procuratore nonché tifoso viola Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

“La Fiorentina rischia di andare in serie B. Montella verrà esonerato se non vincerà e questo lo sa bene anche lui. Non so chi arriverà al suo posto, ma serve una persona seria, che conosce l'ambiente, che ha carriera, che non abbia paura"

"Questa figura risponde a mio avviso al nome di Cesare Prandelli e tifo per lui. Non individuo altri nomi, perché altri allenatori blasonati ora non vengono a Firenze. Cesare conosce Firenze, sa di calcio, conosce la piazza, ci ha fatto vedere cose importanti e può sistemare questo momento brutto”.