Valcareggi: "Benassi deve fare di più, Vitor Hugo sta facendo bene. Simeone meglio di Babacar"

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:"Domenica contro il Genoa ci è mancato il gol. Peccato per il pareggio, ma ci siamo costruiti un tesoretto con i due pu...

Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Domenica contro il Genoa ci è mancato il gol. Peccato per il pareggio, ma ci siamo costruiti un tesoretto con i due punti di Roma e Napoli. Diciamo che ci siamo permessi di pareggiare col Genoa.

Mi sta piacendo anche la difesa, Vitor Hugo è bravo, sta giocando meno ma è bravo. A metà campo siamo solidi e fantasiosi, anche se Benassi dovrebbe fare di più. Siamo a quattro punti dall’Europa League, siamo in corsa per quest’obiettivo.

Babacar ha i lampi, altre volte no. Il suo ruolo è quello di subentrante, si è autodefinito così, ma io non lo darei via. Senza mezzo dubbio a Cagliari ripropongo Simeone."