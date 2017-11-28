Valcareggi: "Babacar non può essere il titolare, Simeone sì. Vitor Hugo? Mi è piaciuto moltissimo"

Furio Valcareggi è tornato ad esprimersi sul momento vissuto dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno: "Babacar è un ottimo subentrante - la sua analisi - ma non regge la pressione della titolari...

Furio Valcareggi è tornato ad esprimersi sul momento vissuto dalla Fiorentina, ai microfoni di Radio Bruno: "Babacar è un ottimo subentrante - la sua analisi - ma non regge la pressione della titolarità. Simeone invece, deve essere l'attaccante titolare, anche perché sono sicuro che crescerà di partita in partita. Vitor Hugo? Mi è piaciuto molto all'Olimpico, l'ho visto bene soprattutto nel finale di gara".