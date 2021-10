Valcareggi: “Avrei fatto Vlahovic capitano. Adesso è da vendere, il rigore non calciato è un segnale”

3Il noto procuratore ed opinionista Furio Valcareggi, ha parlato alla trasmissione A Tutto Gol su Toscana TV:

“Il rigore di Vlahovic? Credo sia un segnale. Speravo firmasse; un centravanti che vive per il gol, non calcia un tiro dal dischetto? E’ un segnale troppo violento. Lo darei via subito, è il suo desiderio e spero verrà esaudito. Non puoi non tirare un penalty come ha fatto lui. Biraghi? Io avrei fatto capitano Vlahovic. Poi magari gli avrei tolto la fascia”

