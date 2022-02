Valcareggi avverte: “Commisso venderà la Fiorentina. Alle prossime critiche ci lascerà nei guai”

Ai microfoni di Toscana Tv ha parlato il procuratore Furio Valcareggi. Queste le sue parole sulla presidenza viola: “C’è un solo problema nel futuro viola: Commisso. E’ destinato ad andare via. Non sa accettare alcune cose che nel mondo del calcio ci saranno sempre. Ha sempre litigato forte con le persone. Con altre critiche, saluta la curva e va via. E la Fiorentina si ritroverebbe nei guai più profondi. Io faccio il tifo per Commisso e Barone. Chiunque ha messo una lira nella Fiorentina è mio amico”.

