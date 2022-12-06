Valcareggi: "Amrabat è un pupillo di Commisso, lo terrà. A giugno potrebbe valere 50 milioni"

Furio Valcareggi, premiato all'evento "Coi viola nel cuore", ha parlato ai media presenti anche della Fiorentina. Di seguito le sue parole:RIPARTENZA "La Fiorentina è una bella squadra, ma qualcuno no...

Furio Valcareggi, premiato all'evento "Coi viola nel cuore", ha parlato ai media presenti anche della Fiorentina. Di seguito le sue parole:

RIPARTENZA "La Fiorentina è una bella squadra, ma qualcuno non ha giocato come doveva. Se giocassero al massimo delle loro possibilità possono arrivare settimi/sesti o ottavi. Ho sentito polemiche sul Viola Park. Io mi chiedo perchè. La Fiorentina va a prepararsi a Moena e poi torna a giocare in campionato con 40 gradi: alleniamo il caldo e alleniamoci al caldo. L'importante è dormire bene, riposarsi, poi bisogna allenarsi al caldo. A fine settembre ci sono 30 gradi".

ASSENZE "Se un giorno comandassi io farei pesare il curriculum degli infortuni, se uno gioca poco ne prendo un altro. Il bello del calcio è giocare tutte le domeniche. Ci sono giocatori che per via degli infortuni non li prenderei mai. Voglio giocatori integri".

AMRABAT "A Firenze all'inizio ha fatto così così, ma ricordo che dissi che lui è da tenere per l'investimento fatto e per ciò che ha fatto vedere in passato. Andava aspettato. Ad oggi è stato molto utile, ora gioca anche bene. Lui inoltre è un pupillo di Commisso, credo che lo terrà. A giugno potrebbe valere 50 milioni, lo terrei. Gli americani non hanno bisogno di soldi, ma di vincere".

PARISI "Tutti possono arrivare da Empoli, basta trattare. Corsi è un fuoriclasse. Siamo cugini, anche se forse c'è stato qualche equivoco ultimamente, ma le questioni di mercato possono portare qualche disguido. In ogni caso non ci si deve impermalosire".

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