Valcareggi: "Se la Fiorentina va in Europa è un miracolo di Corvino. Pioli? Non fa danni..."

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno dell'operato del dg Corvino. "Non risponde a tanti giornalisti in maniera risoluta per amore di Firenze. Soffre come un cane qua...

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Radio Bruno dell'operato del dg Corvino. "Non risponde a tanti giornalisti in maniera risoluta per amore di Firenze. Soffre come un cane quando viene insultato. E’ un grandissimo uomo-azienda perché i conti tornano alla grande anche se il popolo vuole altro. Per me ha fatto il massimo l’estate scorsa. Se la squadra dovesse arrivare sesta o settima e quindi si qualificasse alla prossima Europa League, sarebbe un capolavoro. Pioli? Non fa danni e utilizza i giocatori al meglio. Ha personalità, unendo molto lo spogliatoio”.