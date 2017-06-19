Vacanze a Firenze per Stefano Pioli. Il nuovo tecnico vuole riportare la Fiorentina al centro della città
Una buona parte delle sue vacanze passate proprio a Firenze per il nuovo allenatore viola che non si perde nemmeno una partita
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 11:03
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sta scegliendo di passare una buona parte delle sue vacanze a Firenze. Non si è persa nessuna partita della primavera viola e nemmeno le partite giocate al Franchi per i play offerte di serie C. Pioli vuole tornare a mettere la Fiorentina al centro di Firenze e il suo primo passo è proprio questo.