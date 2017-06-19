Vacanze a Firenze per Stefano Pioli. Il nuovo tecnico vuole riportare la Fiorentina al centro della città

Una buona parte delle sue vacanze passate proprio a Firenze per il nuovo allenatore viola che non si perde nemmeno una partita

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli sta scegliendo di passare una buona parte delle sue vacanze a Firenze. Non si è persa nessuna partita della primavera viola e nemmeno le partite giocate al Franchi per i play offerte di serie C. Pioli vuole tornare a mettere la Fiorentina al centro di Firenze e il suo primo passo è proprio questo.