Al 67′ Fiorentina in vantaggio nonostante sia in dieci. Ribery per Bonaventura, Bonaventura ancora per Ribery che mette a sedere Sirigu e spara la palla in rete. Torino-Fiorentina 0-1 all’Olimpico di Torino.

LEGGI ANCHE, AL 60′ LA FIORENTINA RESTA IN DIECI. CASTROVILLI VIENE ESPULSO, FALLO SU LUKIC, CHIARA OCCASIONE DA GOL