Una rissa da stadio a Firenze: Nardella, Fossi e Commisso, il triangolo indigesto per la nuova struttura

"Una rissa da stadio a Firenze": è quanto titola La Repubblica in edicola oggi, a proposito della questione nuovo impianto. L'apertura di Rocco Commisso al Comune di Campi Bisenzio ha innescato la rea...

"Una rissa da stadio a Firenze": è quanto titola La Repubblica in edicola oggi, a proposito della questione nuovo impianto. L'apertura di Rocco Commisso al Comune di Campi Bisenzio ha innescato la reazione del sindaco Dario Nardella, che ha fatto sapere che si opporrà all'ipotesi con tutte le sue forze. Piccata la risposta del sindaco Emiliano Fossi, che ha chiesto "rispetto e dignità". Il clima si scalda, insomma. Proprio come allo stadio.