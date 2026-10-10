Una brutta Fiorentina va ko al Ferraris, il Genoa vince 2-1. Viola ancora più giù in classifica

Riparte nel peggiore dei modi il campionato della Fiorentina. Disastro nei primi 15'

Torna la Serie A. Sesta giornata di campionato per la Fiorentina di Vanoli, che oggi, alle ore 15, allo stadio Luigi Ferraris di Genova incontra il Genoa di De Rossi. La Viola dopo questa maxi sosta vuole rimettersi in carreggiata, dal ritorno del tecnico varesino sulla panchina i gigliati hanno cambiato rotta e l'obiettivo pertanto è quello di iniziare a macinare punti. Nella Fiorentina il grande assente è Atta, il francese è alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come svelato dal mister tornerà solo quando sarà al 100%.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 7’ il Genoa mette la testa davanti a Marassi. El Shaarawy calcia, respinge non bene De Gea, Ellertsson fa un assist casuale per Osmajic che non sbaglia. Al 10’ Oulai allarga per Ndour che prova il sinistro, fa buona guardia Bijlow. Al 13’ El Shaarawy dentro per Osmajic che per poco non arriva sul pallone. Al 14’ ammonito Ranieri per il fallo in ritardo su Messias. Al 15’ Osmajic mette palla dentro, errore grave di Ranieri a centro area che non prende la sfera, Messias firma il 2-0. Al 19’ Gnonto trova il gol ma c’è il fuorigioco di Valdepenas. Al 21’ giallo per Oulai che è costretto a far fallo su Messias che andava verso la porta. Al 22’ super parata di De Gea sulla punizione di El Shaarawy. Al 32’ Osmajic calcia senza trovare lo specchio della porta. Al 42’ Gnonto dentro per Oulai che colpisce male il pallone. Al 44’ Gnonto sul secondo palo per Ranieri che colpisce il pallone di testa, esce di un soffio. Al 45’ Mastantuono si accentra e con il mancino calcia, Bijlow si supera e fa una super parata. Il Genoa chiude il primo tempo sul 2-0 a Marassi.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione subito doppio cambio nella Fiorentina, fuori Oulai e Ranieri, dentro Njie e Viery. Al 56’ nel Genoa fuori Messias ed El Shaarawy dentro Vitinha e Wiafe. Al 60’ giallo per Viery. Al 64’ fuori Beto, dentro Pellegrino. Nel Genoa fuori Otoa, dentro Marcandalli. Al 73’ Jimenez calcia, Vasquez la devia, la Fiorentina torna in partita! Al 74’ giallo per Traoré. Al 77’ sponda di Pellegrino per Ndour che calcia alto. Al 79’ Njie calcia, Bijlow chiude lo specchio. All’80’ nella Fiorentina fuori Jimenez e Gnonto, dentro Dodò e Gonçalves. Nel Genoa fuori Ellertsson e Ehizibue dentro Sabelli e Puczka. All’84’ giallo per Vasquez. Che palo di Ndour! Il pallone si stampa sul palo, va sulla schiena del portiere ed esce. All’85’ giallo per Wiafe. Al 91’ giallo per Vitinha.