Una boccata d’ossigeno per la Fiorentina, i viola vincono 3-0. Gol pazzesco di Biraghi

Al 6’ il Verona parte in contropiede, Lasagna prova a bruciare Igor che gli resta incollato, l’11 del Verona tira fuori. All’8’ Dodo dentro per Cabral che prova l’incornata. Al 10’ Gonzalez prova il tiro, la palla finisce di poco fuori dai pali difesi da Montipò. All’11’ la Fiorentina passa in vantaggio con Barak, assist di Ikoné. Al 29’ Quarta si perde Lasagna, che prova il colpo di testa, palla che finisce sul fondo. Al 30’ Duda controlla e tira, Terracciano salva. Al 38’ cross dentro sul quale si avventa Cabral e firma il 2-0 per la Fiorentina. Al 45’ doppia occasione per la Fiorentina, prima sui piedi di Dodò poi su quelli di Barak. Al 49’ Braaf prova la conclusione, Terracciano para. Al 66’ sposata di Gaich che finisce fuori, azione però in fuorigioco. Al 76’ Lazovic Twente il tiro, Terracciano risponde presente. All’87’ Gaich colpisce il palo. All’89’ la Fiorentina cala il tris, gol pazzesco di Biraghi. Al 93′ Castrovilli tenta il tiro dalla distanza. Verona-Fiorentina finisce 0-3.

