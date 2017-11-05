Un weekend da incubo: Primavera, Women e la Fiorentina di Pioli, ecco tre sconfitte di fila in due giorni

Un weekend da incubo per il calcio fiorentino. Tutto è iniziato con la secca sconfitta della Primavera di Bigica contro la Juventus: un 2-0 senza appello. Poi è stata la volta della Fiorentin Women's,...

Un weekend da incubo per il calcio fiorentino. Tutto è iniziato con la secca sconfitta della Primavera di Bigica contro la Juventus: un 2-0 senza appello. Poi è stata la volta della Fiorentin Women's, che ha ceduto malamente in casa contro il Brescia, per 2-4. Analogo risultato con cui, nella gara di oggi al Franchi, la Fiorentina di Pioli si è arresa alla Roma di Di Francesco. Due giorni da dimenticare ed archiviare in fretta.