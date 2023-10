Un Torino imbarazzante si arrende come al solito alla Juventus. Una partita bruttissima, gol Gatti e Milik

Primo tempo ampiamente dimenticabile, fra Juventus e Torino. Zero reti, un solo tiro nello specchio della porta. Poi Allegri corre ai ripari all’intervallo e la situazione cambia immediatamente, Gatti la sblocca e da quel momento la stracittadine non è più in discussione. Milik rende il risultato più rotondo e definitivo: 2-0, terza vittoria consecutiva nella stracittadina e bianconeri che vanno alla pausa nazionali con tre partite consecutive senza reti al passivo.

Una statistica disegna perfettamente la situazione del Toro: un tiro nello specchio della porta, a tre minuti dalla fine. Inserito in uno scenario più ampio evidenza come i granata abbiano seri problemi in fase offensiva: terza gara consecutiva senza segnare. Nella stracittadina manca anche la fantasia di Radonjic, non convocato da Juric, mentre Vlasic si accende poco e Zapata riceve pochi palloni. Si fa apprezzare Bellanova finché ha fiato, ma di fatto alla Juve basta poco per far suo il derby: passare dal 3-5-1-1 iniziale all’inserimento di una punta in più per esempio.

Anche se a sbloccarla è un difensore, Gatti, sugli sviluppi di corner. Milik, tenuto precauzionalmente in panchina, incorna perfettamente anch’egli da azione partita da calcio d’angolo. Comunque vada a finire il weekend i bianconeri saranno in zona Champions, obiettivo dichiarato. Ad aspettarli al ritorno dalla pausa il Milan a San Siro. Settimane di riflessione per il Toro, impantanato già a metà classifica e che alla ripresa del torneo dovrà ospitare niente meno che l’Inter. Lo scrive TMW

