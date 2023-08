Un tempo per parte, Fiorentina-Lecce finisce 2-2. Ora testa al ritorno dei playoff di Conference

Al 3’ calcio d’angolo battuto da Duncan, svetta Nico Gonzalez che con un colpo di testa preciso all’angolino batte Falcone per l’1-0 della Fiorentina. Al 15’ punizione di Sottil, tiro centrale. Al 25’ la Fiorentina raddoppia, Beltran imbuca per Arthur che al centro trova Duncan che di testa fa 2-0. Al 42’ Parisi scarica per Nico che vede subito l’inserimento di Duncan che calcia sul palo.

Al 49’ Arthur perde un pallone pericoloso al centro, Banda fa un passaggio involontario per Rafia che si libera della marcatura di Arthur e Milenkovic e firma il 2-1, riaprendo il match. Al 51’ Nico Gonzalez per poco non beffa Falcone. Al 57’ Pongracic prova il tiro, palla fuori. Al 64’ Dodò si accentra e poi finisce per tirare ma debolmente. Al 68’ Bonaventura sposta la palla, sfera deviata ma Nzola non riesce ad arrivare. Al 76’ Krstovic batte Christensen inserendosi tra Martinez Quarta e Parisi, 2-2. Al 94’ cross dentro di Brekalo per Kouamé che prova l’incornata ma palla di poco fuori.

LEGGI ANCHE, FORMAZIONE FIORENTINA: GIOCANO CHRISTENSEN, BELTRAN E PARISI DAL PRIMO MINUTO