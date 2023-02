Un risultato che fa felice la Fiorentina per la rincorsa europea, a Milano l’Inter batte l’Udinese per 3-1

L’Inter mette alle spalle polemiche e zero a zero, ritrova la vittoria e prepara nel migliore dei modi il ritorno in Champions contro il Porto. I nerazzurri battono 3-1 l’Udinese, riportandosi a -15 dal Napoli e soprattutto riguadagnandosi il secondo posto in classifica, il primo nel campionato dei “normali”. Torna al gol Romelu Lukaku, ma il belga è decisamente una parentesi, neanche troppo felice, nella serata della squadra di Simone Inzaghi: chiuso il primo tempo sull’1-1, complice una clamorosa disattenzione difensiva sulla rete di Sandi Lovric, i nerazzurri giocano un ottimo secondo tempo, frutto anche degli ingressi di Calhanoglu e Lautaro Martinez. È il Toro argentino a chiudere la partita, ma la rete decisiva è quella di Henrikh Mkhitaryan, migliore in campo per distacco. È una vittoria, replica al contrario del successo dell’Udinese, che regala ai nerazzurri, in una serata comunque nervosa, un po’ di tranquillità in più. È la risposta che serviva a Inzaghi, mentre ad Andrea Sottil resta una buona prestazione e qualche rammarico per un risultato che poteva essere diverso. Lo scrive TMW

